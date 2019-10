Jaak Jõerüüt: põrgutee on sillutatud lihtsate lahendustega

Tellijale

Kuidas on see kõik seotud meie päevadega ja meie probleemidega, küsib juba kibelev lugeja. Vastan: doktor Lehmanni kaudu, ja ühtlasi meie inimliku nõrkuse kaudu, sellise nõrkuse, mis tekitab talumatu janu ja taltsutamatu kire lihtsate lahenduste vastu. Selliste lahenduste vastikuks takistuseks aga on elu keerukusi mõistvad ja tundvad inimesed, keda nimetatakse teadlasteks, õpetlasteks, spetsialistideks või siis lihtsalt kogemustega inimesteks.