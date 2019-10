Tellijale

Kui Donbassis rahu saavutamiseks on Volodõmõr Zelenskõil märkimisväärse osa Ukraina elanike toetus, siis põllumajandusmaa müügi lubamise vastu on rõhuv enamik ukrainlasi – oktoobri alguses avaldatud küsitluse järgi suhtus sellesse negatiivselt 73 protsenti vastanutest. Sellele vaatamata on president astunud konkreetseid samme maareformi elluviimiseks juba 2020. aasta sügisel. Seejuures puudub Ukrainas veel praegugi korralik ja usaldusväärne maakataster.