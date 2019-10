Juhtkiri: kõrred ja konid loevad

Enam ei tohiks kedagi üllatada tõik, et kliimaprobleemid eksisteerivad ega kao iseenesest. Seda kinnitab ka värske Postimehe tellitud ja Kantar Emori tehtud küsitlus – lausa 70 protsenti vastanutest on valmis tegema kliimaprobleemide leevendamiseks midagi konkreetset. Näiteks vähendama kiirmoe või välismaise toidu tarbimist. Milleks ei olda aga sugugi valmis, on oma kulutuste suurendamine – näiteks rohelise elektri või maksude näol. Paraku on aga just viimased «ohverdused» need palju mõjusamad.​