Noored venelannad nihutavad piire

Lühikava järel oli venelanna alles neljandal kohal, kuid vabakava eest teenitud 160,1 punkti tõstsid ta 227,76 silmaga poodiumi kõrgeimale astmele. «Mul on nii hea meel, et suudan puhtalt uisutada. Kaks neljakordset lutz’i on igapäevase raske töö tulemus,» jäi Štšerbakova oma sooritusega rahule.