Mõlema panga rahapesukahtlustuste asjus on peale Eesti ning vastavalt Rootsi ja Taani finantsinspektsiooni alustanud uurimist veel terve hulk Euroopa riike, aga ka USA. Eestis on algatatud Danske suhtes ka kriminaaluurimine ning Swedbanki kriminaaluurimine käib Rootsis.

Võrreldes trahvidega, millega ähvardavad USA regulaatorid, on Euroopa omad väikesed, mistõttu on analüütikute tähelepanu keskmes eelkõige sealpool Atlandi ookeani toimuvad uurimised, mis võivad suurtele trahvidele lisaks lõppeda ka dollariarvelduse äravõtmisega. Kahe panga aktsiahinnad on samuti seotud pigem uurimisega USAs kui pankade kodumaal või mujal Euroopas.