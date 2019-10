Kunstnikku painab Tartu ajalugu

Tellijale

Juba avamissõud saatis salapära. Eellooks on Academia Gustaviana rootslasest üliõpilase Johannes Claudii Risinghi kõne Tartu linnast, mille ta pidas ülikooli suures auditooriumis 12. jaanuaril 1637. Ta ülistas Tartu kunagist ilu ja hiilgust ning rääkis selle julmast hävitamisest. Kõne koos kommentaaridega ilmus Ilmamaa välja antud raamatus (2009), kust luges kõige paremad kohad ilmekalt ette Kristjan Zobel.

Risinghi kiidusõnad on muljet avaldavad, seda ka tänu Marju Lepajõe suurepärasele tõlkele. Seitsme kirikuga hästi kaitstud Tartu olevat olnud «kunagi õitsvaim linn», kus valitses tõeline küllus. Majad «kõige suurejoonelisemad /---/, väravad ja uksed on puumeistrite poolt elegantselt kaunistatud pahkmikornamendiga /---/ toomkirik oli kunagi oma ilult sedavõrd silmapaistev, et kogu Liivimaal polnud leida suuruselt, katuse ja tornide kõrguselt sama uhket».