Mida kuulsam sööklakett, seda vähem ta eestlasi usaldab

1995. aasta aprillis kogunesid prominendid ja ajakirjanikud Tallinna vanalinna Viru tänavale, et avada pidulikult tordi ja šampusega Eesti esimene McDonald’si restoran. Tavaline hamburger maksis toona 9 krooni, juustuburgeri eest tuli välja käia 11 krooni. «Ma mäletan, et tookord oli avamise ümber kõige suurem tants see, kuidas üks härra sai Viru tänava maja õigusvastase võõrandamise korras endale ja müüs selle McDonald’sile edasi. Keegi veel rääkis, et see McDondald’s ei ole õige koht ja me peaksime vaatama, et Viru tänaval oleksid ikka korralikud asutused,» meenutas avamispeol olnud Jüri Mõis. Toona ennustati optimistlikult, et esimesel tööpäeval, 29. aprillil teenindatakse kuni 20 000 klienti.