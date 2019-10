Leedu suurim keskkonnakatastroof lööb ka Eesti ettevõtteid

Tellijale

Põleng Baltimaade suurimas rehvitehases sai alguse möödunud nädala kolmapäeva öösel ning 55 000 inimesega linn ​Alytus on tulekahjust endiselt häiritud.

Vanade rehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamisega tegeleva MTÜ Rehviringlus juhatuse liige Aarne Solvak ütles, et Leedu tehasele leidub alternatiive, kuid põleng tekitab ebamugavusi. «Leedu tehasesse viiakse ligikaudu kolmandik Eesti vanarehvidest. Alternatiivid tehasele on veokirehvide puhul Läti ja Leedu ettevõtted, kes toodavad graanuleid ja töötlevad rehve muul moel. Ka Eestis tehakse vanarehvidest lõhkamismatte teetööde ja muu jaoks. Erirehvide jaoks on meil Soomes üks partner,» rääkis ta. Kolmandik Eesti vanarehvidest tähendab aastas ligikaudu 4000 tonni rehve.