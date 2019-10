KOHALIK VAADE: Must suitsupilv tõi Leedu kohale Tšornobõli meeleolu

Tellijale

Mitte suurepärane, mitte kohutav. See lause on ehk kõige meeldejäävam olukirjeldus palju kiitust saanud HBO seriaalist «Tšornobõl». On irooniline, et nüüd sai Leedu, kus sari suuremalt jaolt filmitud, ise tunda tõelist keskkonnakatastroofi. Rehvitehases puhkenud tulekahju sundis esitama küsimuse, kui hästi on riik valmis seesugusteks olukordadeks.