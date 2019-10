Jaanus Kriisk ihkab EOK presidendiks

Tellijale

Üksi ei tee mitte midagi ära. Laua taha peab saama inimesed, kel silm särab, kel on tahtmist ja energiat. Mind ei huvita ilus pintsak, ilus tool, et kord kahe kuu jooksul tuleme kokku ja on tore. Lihtsalt neli aastat tiksuda – elu on niisuguse raiskamise jaoks liiga lühike,» võtab Kriisk oma kreedo kokku.

Eesti on enamat kui ainult Tallinn

Miks ta aga tunnetab, et oleks õige mees EOKd vedama? Kriiski sõnul on mõjutavaid tegureid mitu tükki. Neist ühe olulisemana toob ta välja kultuurkapitali viimase rahajagamise ajal juhtunu. «Jõudsime seisu, kus selgus, et 85 protsenti jaotatavast spordirahast jääks Tallinna ja 15 protsenti läheks mujale Eestisse. Tõstatasime koos Saaremaa spordiliidu juhi Kalev Kütiga küsimuse, et nii need asjad ei tohiks olla. Laua taga olid mõistvad inimesed ning kolmeminutilise jutuga saime selle vahekorra 65–35 peale ja muu Eesti 400 000 eurot juurde.