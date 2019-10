PM Kataloonias. Unikaalse ralli viimane vaatus

Tellijale

Eelmisel nädalal algasid Kataloonia pealinnas Barcelonas rahutused, mis tekitasid ohu, et kohalesõitnud rallifännid võivad suurvõistlusest sootuks ilma jääda. Kui tuua võrdlus jalgpalliga, siis Hispaania suurim lahing Barcelona ja Madridi Reali vahel lükatigi edasi, peale selle jäid toimumata kõik teised Kataloonia väiksemad jalgpallilahingud. Rahvusvaheliste sündmustega jätkatakse siiski plaanipäraselt. Kui juba reedel sai oma mängu korvpalli Euroliigas pidada Barcelona meeskond, siis keskusest sadakond kilomeetrit eemal Salou piirkonnas võivad kihutada ka ralliautod. Olgugi et turvalisusega on Kataloonias praegu probleeme, teevad korrakaitsjad kõik endast oleneva rahumeelsete inimeste kaitseks. Reklaam rallile on igatahes võimas: ralli reklaamtahvlid Toyota Yarisega esiplaanil ehivad juba Barcelona lennujaama.