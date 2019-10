Tellijale

Ehkki kõrgharidusreformi järel lõpetab üha enam tudengeid kõrgkooli nominaalajaga, õpinguid katkestatakse vähem ning kõrgkoolid on muutunud rahvusvahelisemaks, on kõrgkoolide võimalused lisatulu teenida muutunud napiks ning kõrghariduse rahastamismudel ajale jalgu jäänud, selgub värskest riigikontrolli auditist. Ühtlasi pole täidetud üht suurt reformi eesmärki – tuua tudengeid tasuta õppima neid erialasid, mida riigil parasjagu vaja on. Kokkuvõtlikult hindab riigikontroll kõrgharidusreformi tulemusi sõnaga «lünklik».