Haridus- ja teadusministeerium teatas viimasel hetkel ja täiesti ootamatult, et sel aastal jagab Eesti Teadusagentuur (ETAG) raha teadlastele teistmoodi, eelistades neid valdkondi, mida soosib riik.

Teadlased kurdavad, et ebaõiglased on nii teavitamise ajastus kui ka muutused ise, kuid keegi ei kuula neid enam. Ülioluline otsustamine toimus üle teadlaste peade ja ministeerium ütleb, et nii peabki.