Alaver on dopingusüüga nõus

Riigiprokuratuur esitas Mati Alaverile süüdistuse nelja sportlase kallutamises dopingu kasutamisele 2016.–2019. aastal. Pole teada, millised on prokuratuuri ja keskkriminaalpolitsei kogutud tõendid, kuid on selge, et need on piisavalt tõsised, et Alaver ei näinud mõtet kohtus vaielda.