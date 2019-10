Apteegiküsimus lõhestab erakonnad

Tellijale

Koalitsioon kutsus kokku töörühma, kes võib järgmistel kuudel vee peale tõmmata riigi ja proviisorite viis aastat kestnud tööle apteegireformi elluviimisel. Nimelt otsustas valitsusliit avada mõni kuu enne reformi lõplikku jõustumist uuesti arutelu selle üle, kas see üldse mõistlik on.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) ütles, et arutelu avamiseks on kaks põhjust: et pärast reformi ei kaoks maapiirkondadest apteegid ning et ravimite hinnad ei hakkaks tõusma.