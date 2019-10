Mihkel Mutt: tarkade demokraatia oleks Eestile parim

Tellijale

Arvamusuuringud on kasulikud juba seetõttu, et korrigeerivad kõikvõimalike arvajate mõttelende, eriti kui autorid seisavad elust kaugel (nagu poliitikud ja kunstiinimesed). Aga üksnes küsitluste kaudu me usaldusväärset pilti ühiskonnast ka ei saa. Näiteks on viimasel ajal maailmas tavaline, et valimiseelsed küsitlused panevad totaalselt mööda. Miks peaksime eeldama, et küsitlused hoiakute ja vaadete kohta lähevad rohkem täkke?