Ivan Makarov: kes kutsub venelased tänavale?

Tellijale

Mõni päev tagasi ilmus Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi portaali venekeelsel küljel artikkel, mille autoriks oli märgitud büroo, pealkirjaks «Yana Toom: võitluses venelaste õiguste eest Baltimaades peab poliitiku taga seisma pikett». Kirjutisest selgub, et intervjuus Radio Sputnik Latvijale kutsus europarlamendi saadik Eestist Yana Toom venelasi Lätis ja Eestis ilmutama rohkem kodanikuaktiivsust võitluses sunniviisilise assimilatsiooni vastu. Kas Toom on äsja just rahvuspõhiselt venelased tänavatele kutsunud?

Ta väidab, et Baltimaades «teostatakse integratsiooni asemel rahvusvahelise õiguse poolt keelatud assimilatsiooni» ja et «venelastel Baltimaades on selline iseärasus, et olles valinud oma esindajad, delegeerivad nad saadikutele oma probleemide lahendamise». Eesti eurosaadik aga ootab venelastelt boonusena pikette ja petitsioone.