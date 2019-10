Mari-Liis Hendrikson: kodusest eesti keelest jääb väheks

Tellijale

Eestlased on olnud Soomes paar viimast aastat kõige suurem võõrkeelne rahvusrühm. Kõik Soome linnad on oma eesti keele õppe süsteemide ja seltsitegevuse poolest erinevad. Mõnes Soome linnas kohtab eestlasi igal elualal: ehitusel, poes, ühistranspordis, haiglates jne. Paljud rabavad hirmsasti tööd ja püüavad kodumaaga võimalikult tihedat sidet pidada. Muidugi on ka mugavuspagulasi, aga siin on veel hariduspagulasi ja kogemuspagulasi ja ehk leidub neid liike veelgi. Igatahes on Soomes eestlaste pilt kirju.