Varane öökülm pani maisikoristajad kiirustama

Põlvamaal tegutsev Orava Agro OÜ pidi samuti poolteist nädalat teenustehnikat ootama, kuid sai siiski õigel ajal jaole. „Poolteist nädalat tagasi saime enamiku maisi üles, 10 hektarit jäi veel alanud nädala algusse,” rääkis ettevõtte juhatuse liige Kristjan Patrael. Kokku kasvatas Orava Agro OÜ maisi 60 hektaril ja kuigi arvud on veel kokku löömata, arvas Patrael keskmiseks saagiks umbes 40 tonni hektarilt.

„Öökülmad tulid ootamatult, aga õnneks olid ilmad stabiilsed, suhteliselt jahedad ja meie koristusajal ei olnud veel nii niiske, mistõttu hallitust ja muid probleeme ei tekkinud,” sõnas Patrael ja lisas, et tänane seis on juba märksa kriitilisem, sest ilmad on soojad ja niisked.