Toidusektoris kasvavad kulud kiiremini kui tulud

OÜ Saaremaa Lihatööstus turundusjuhi Siret Läetsi sõnul on lihatoodang suurenenud - see on märk, et oleme seakatkust toibumas. FOTO: Margus Ansu FOTO: Margus Ansu

„Esimene poolaasta on olnud toidutootjatele pigem hea,” ütles Toiduliidu juht Sirje Potisepp. Tema sõnul on tootmismaht kasvanud, aga paraku ei ole samavõrra tõusnud müügitulu, sest kulud kipuvad eest ära jooksma.

Kokku tootsid Eesti toidutööstused kuue kuuga ligi 800 miljoni euro eest, sellest kolmandik eksporditi. Suurim toodangumaht on jätkuvalt piima- ja lihatööstuses, vähenes joogi- ja õlitööstuse toodang.

Toiduliidu juhi sõnul on võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga vähenenud investeeringud. See võib olla tingitud ebastabiilsest maksukeskkonnast, aga ka globaalsel turul toimuvast. „Loodan, et teisel poolaastal investeeringute osakaal kasvab, sest sektorisse on vaja investeerida,” sõnas Potisepp. Ettevõtted investeerisid selle aasta kuue kuuga 34 miljonit eurot.

Poliitikakujundajatelt ootavad tööandjad eelkõige stabiilsust. „Tootjad teevad plaane pikemaks ajaks ja iga kannapööre mõjutab neid veel kaua. Valitsuse otsus langetada alkoholiaktsiise turgutas veidi joogisektorit, aga juba terendavad uued väljaminekud, mis on seotud pakendite ja plasti kasutamisega. Teame, et 2021. aastaks on riik võtnud ambitsioonikad eesmärgid, aga plaani, kuidas seda lahendada, ei ole. Peaksime neile teemadele juba täna mõtlema,” kõneles Toiduliidu juht.

„Toidutootjate jaoks on koduturg tähtis, aga lõviosa käibest tuleb siiski ekspordist. Globaalses majandusruumis toimuv mõjutab meid tugevalt ja selleks, et keerulistes oludes ja tihedas konkurentsis püsima jääda, on vaja tõsta mitte ainult mahtu, vaid toota suurema lisandväärtusega tooteid,” ütles Tere ASi juhatuse esimees Ülo Kivine. Kivise sõnul on tootearenduses oluline koostöö teadusasutustega, mida praegu teeb 23% Eesti toidutootjatest.