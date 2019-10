Toiduliidu juht: kontrolle tuleb karmistada

Toiduliit soovitab tarbijal toitu ostes kõigepealt vaadata, milline näeb välja ostukoht ja müüja. (Foto on illustratiivne.) FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Aina enam jõuab avalikkuse ette teavet selle kohta, et müüdav toidukaup ei ole päris see, mida ostjale lubatud, või halvemal juhul võib koguni meie tervist kahjustada. Kahjuks on sel juhul kannatajaks mitte ainult tarbijad, vaid ka kõik ausad toidutootjad, kes petmisega ei tegele.