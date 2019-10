Nädala mõte: ära osta liiga palju

Toit on inimese elus a ja o. Ilma selleta ei saa. Paraku on piirkondi ja perekondi, kus toidulaua katmine on igapäevane mure. Selleks kas ei ole raha või toitu lihtsalt pole.

840 miljonit maailmakodanikku on näljas, see tähendab, et iga üheksas inimene läheb õhtul tühja kõhuga magama. Selle kõrval tundub kohatu, kui kurdame restoranis toidu kvaliteedi üle või ajame näpuga järge, millest meie toit koosneb või kust tuleb. Vähemalt saame kõhu täis.

Teisalt ei mõista ma hukka neid, keda huvitab tooraine kvaliteet. Olen ka ise üks neist ja püüan oma panuse anda sellega, et ei viska toitu ära. Kas kujutate ette, et 840 miljonit inimest on näljas, samal ajal kui 40% toidust, mida maailmas kasvatatakse, visatakse lihtsalt minema.

Ometi on tervislik toitumine vajalik ja kaastundest teiste vastu ei tasu enda toidulaual järeleandmisi teha. Tänasest lehest võib lugeda noorest perest, kes peab poest tooma vaid piima, leiba ja pudrumaterjali. Muu toit kasvatatakse või korjatakse ise. Lausa kadestamist väärt, sest enamikul tuleb mängu aja- ja maapuudus, isegi kui soov hoidiseid teha ja korilusega tegeleda on olemas.

Õnneks on Eestis palju kohalikku päritolu toorainet, kuigi nördima paneb, et suurtes poekettides peab sageli Hollandi tomati ja Poola õunaga leppima. Aga kui ise vähegi huvi tunda, leiab ka Eesti kasvatajad üles.

Jah, Eesti toode kipub sageli olema kallim kui välismaine. Oleme väike riik, toodangut on vähem kui näiteks suures Poolas ja tootmiskulud kasvavad. Pealegi on Eesti toit puhas. Euroopaski tõstetakse meie toidukasvatamiskultuuri esile. Tore on seejuures ka kohalikku toidutootjat toetada. Olen üsna kindel, et nad teevad seda hea tahtega ja parimal võimalikult viisil.