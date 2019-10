Eesti põllumees eelistab mitmeotstarbelist traktorit

Tellijale

Tänavu on igas kuus Eestis keskmiselt registreeritud 60–80 uut põllumajandustraktorit, kokku on sel aastal neid Maanteeameti registrisse jõudnud juba üle 800. Seega liigub Eesti uute traktorite turg viimaste aastate graafikus, mil siinmail müüdi tunamullu 944 (neist 604 põllumajanduses kasutatavat) ja eelmisel aastal ühtekokku 973 (486) uut traktorit. Tasub tähele panna, et 47% mullu müüdud masinatest, mis liigituvad üldnimetuse alla traktorid, on tegelikult T3-kategooria sõidukid ehk ATVd. Nii peab arvestama, et põllumajanduses kasutust leidvaid traktoreid on tänavu müüdud umbes 400.