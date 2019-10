Lapse haigus sundis hoidistamise usku

Kristel ja Margus Kajastu kasvatavad ja korjavad suure osa pere toidulauale minevast kraamist ise, ikka selleks, et pere pesamuna Christopher Jonathan terveks saaks. Isa sülle on pildistamise ajaks end sättinud vanem vend Richard Richardo. FOTO: 2 × Riina Martinson

Kristel ja Margus Kajastul on talveks tallele pandud sadu hoidiseid, osa neist ei mahu nende avarasse majja äragi ja on vanemate juures hoiul, kuni valmib pere uus kelder. Lisaks on purkide ja kottide viisi kuivatatud mitmesuguseid ravimtaimi.