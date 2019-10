Kõrvitsalaterna kõrval ei tasu unustada kõrvitsa tervislikkust

Muude tähtpäevade seas püüab eestlaste ellu tungida hallo­ween – püha, mis on eriti populaarne Põhja-Ameerikas ja mida tähistatakse ööl vastu 1. novembrit. Selle peamine sisu on lahkunute mälestamine, ning kui kunagi oli komme tuua ühislõkkelt koju süsi õõnestatud kaalika sees, mis nägi siis välja nagu latern, leiti peagi, et hoopis kergem on õõnestada kõrvitsat. Need laternad usutakse hoidvat eemal kurjad vaimud.

Kõrvitsalaternat on teha lihtne: tuleb võtta sobiva suurusega kõrvits, joonistada pliiatsiga ette piirjooned silmadele, ninale ja suule, uuristada need noaga piirjoonte järgi tühjaks, lõigata kõrvitsa varre ümber ringjas avaus ja selle kaudu kõrvits sisust tühjendada. „Kaant” ei peaks ära viskama, selle saab hiljem tagasi seada. Seejärel tuleb kõrvitsasse asetada küünal, panna „kaas” peale tagasi – ja saabki ilu nautida! Kindlasti tuleb tähele panna, et kõrvitsa ümbruses poleks hõlpsasti süttivaid esemeid.

Kui kõrvitsa perekonnas on tervelt kolmteist liiki, on meie mail tuntuim harilik kõrvits, see rõõmus kollane või oranž pika roomava, kohati karvase varrega vili. Maheda maitse tõttu sobib kõrvitsast teha nii mahla kui ka soolaseid ning magusaid toite.

Kõrvitsas peitub toitainekolmik (vitamiin C, kiudaine ja karotiin), mis arvatakse olevat hea vähipeletaja. Ka on kõrvits väga hea dieettoit ja soovituslik kaalulangetajale: kalorsuselt võib seda võrrelda lillkapsaga.

Vanarahvas on kõrvitsa viljaliha pidanud alati neerude ja kusepõie tegevuse parandajaks ja mõjusaks vee-eemaldajaks. Sedasi sobib kõrvits südame- ja veresoonkonnahaigele tursete vähendajaks.

Keda painab unetus, sel on soovitatud juua kõrvitsamehu koos meega. Õhtuti sellist mehu juues tulevat hea sügav uni, mis kestab hommikuni.

RETSEPT Kõrvitsakotletid (sobivad ka veganile) • 200 g puhastatud kõrvitsat, võiks olla tugevama viljalihaga, nt muskaatkõrvits • 400 g konservube tomatikastmes • 1 keskmine sibul • 80 g kikerhernejahu • 1 küüslauguküüs • toiduõli praadimiseks, soola, musta pipart maitsestamiseks Riivi kõrvits. Nõruta oakonserv kastmest. Puhasta sibul ja küüslauk, haki peeneks. Purusta oad. Sega kokku riivitud kõrvits, purustatud oad, hakitud sibul ja küüslauk, kikerhernejahu, maitsesta. Vormi massist pallid, seejärel vajuta need lamedamaks. Prae. Sobivad iseseisva einena või pearoa lisandiks.

Mädanevatele haavadele, põletustele ja ka nahaekseemi korral on pandud haiguskolde peale õhukesi kõrvitsaviile, mida sageli vahetada soovitati. Veel on teada, et vanarahvas ravis kõrvitsaga kõhukinnisust, aga kasutas seda ka tedretähnide eemaldamiseks ja ussihammustuse raviks.

Põlisameeriklased silusid kõrvitsaribad ilusti tasaseks, kuivatasid need ära ja valmistasid neist toredaid jalamatte. Ka röstisid nad ribasid lahtisel tulel ja pidasid neid mõnusaks maiuseks. Samuti küpsetasid nad neid kuumas tuhas.

Tõhusaks ravivahendiks on peetud ka kõrvitsamahla. Sellega on ravitud neeruhaigusi, jämesoolepõletikku, kõrgvererõhktõbe ja maksahaigusi.

Tervislik on kõrvits aga kõigile. Seda toredat vilja võiks riivida hommikupudrusse, pannkoogitainasse, lisada muudessegi salatitesse. Kõige tervislikum on seda süüa toorelt nagu arbuusi.

Väga kasulikud on ka kõrvitsaseemned. Need parandavad soolte tegevust ja selle probleemi korral peaks neid toorelt sööma lausa kaks-kolm klaasi päevas. Seemneid on kasutatud ka ussiajatina, eriti lameusside vastu, sel puhul peaks neid sööma vähemalt 100 grammi päevas. Ka eesnäärmeprobleemidega mehed võiksid kõrvitsaseemneid vaevuste leevendamiseks proovida.