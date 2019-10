Mida teha mahakukkunud lehtedega

Tellijale

Ükski loodusest hooliv inimene ei topi lehti kilekotti ega lase tossavatel autodel majade vahel ringi tiirutades kilekotte prügilasse vedada. Veel halvem on lehed lõkkesse visata. Hooliv aiaomanik annab lehed loodusele tagasi, et taimedel ja putukatel ikka toitu jaguks.

Võimalusi, mida aias puulehtedega peale hakata, on palju.

Tehke komposti

Kõige levinum soovitus on teha komposti. Ainult kuivi puulehti hunnikusse kuhjates pole siiski head tulemust loota. Mõistlik on toimida nii, et asetate hunniku põhja kergesti lagunevaid oksi, nende peale laduge vaheldumisi puulehti ja sõnnikut või niidetud muru. Küttehooaja alguses puistake hunnikuse ka pisitasa puutuhka.