Käes on ideaalne istutusaeg

Võiste puukooli juhataja Raili Kers tõdes läinud nädalal, et kuuleb viimasel ajal iga päev klientidelt, et nad nii väga tahaksid osta, aga ei tea veel, kuhu taim istutada. Sel puhul on lihtne soovitus – istutage istik koos potiga mulla piirini lihtsalt mõnda peenrasse. „Me teeme ise samamoodi oma istikutega,” kinnitas ta.