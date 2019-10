Tänapäeva karjakoerad enamasti karja ei näegi

Tellijale

„Valdavalt on kodulehel välja toodud tõud Eestis küll esindatud, aga neid on väga vähe. Kõigist lamba- ja karjakoertest kaduvväike osa teeb tänapäeval tööd, milleks nad on aretatud. Näiteks, vaevalt et enamik Eestis peetavatest ­welsh corgi pembroke’idest on üldse kunagi mõnda karja näinud. Aga kõigest hoolimata ei kao lamba- ja karjakoeratõud kuhugi, sest nad on inimese suhtes sõbralikud ja kuulekad,” selgitas LKETi juhatuse esimees, aastakümneid tõuaretusega tegelenud rahvusvahelise kategooria kõikide tõugude välimiku kohtunik Linda Jürgens.