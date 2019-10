Viimasel ajal on aina rohkem räägitud munakanade elutingimustest, on mitu kaupluseketti, kes on lubanud teatud ajaks puurikanade munade müügi lõpetada. Maa Elu toimetus otsustas katsetada, kas lisaks teadmisele, missugustes tingimustes munev kana elab, ka maitses vahet tunda on.