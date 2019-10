Tippekspert: haiglate tulevik sõltub perearstidest

Tellijale

Perearstiabi on kriisis ja pole kokku lepitud, milline on tulevikus esmatasandi tervisekeskuste ja maakonnahaiglate omavaheline suhe. Sellest ja muudest teemadest rääkis Ühendkuningriigi tervishoiu mõttekoja Nuffield Trusti tegevjuht Nigel Edwards.

Teil on Ühendkuningriigi tervishoius pikk kogemus ja olete näinud muutusi nii haiglavõrgus kui ka süsteemis tervikuna. Samuti olete palju kirjutanud sellest, mis saab haiglatest tulevikus. Millised on teie arvates kõige olulisemad muutused, mis lähema 15–20 aasta jooksul haiglaid ees ootavad?

Haiglatega toimuv sõltub suuresti sellest, mis juhtub esmatasandiga. Me näeme suuremas osas Euroopas, et esmatasand ei ole enam üksnes arst-õde, vaid multidistsiplinaarne meeskond. See tähendab palju suurema võimekusega esmatasandit. Eestis toimub samasugune areng. Hea näide on siin ka Kataloonia piirkond Hispaanias, kus esmatasandit korraldab suur, paljudest spetsialistidest koosnev meeskond teeninduspiirkonnaga 20 000–30 000 inimest (Eestile ülekantuna tähendab see, et üks esmatasandi tervisekeskus teenindaks ühte väiksemat maakonda – toim).