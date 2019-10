Loodus kui pelgupaik

Timo Maran juhib Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna semiootika osakonda. Ta on kirjutanud oma doktoritöö looduses esinevast mimikrist, mis on semioos ja mis võib ühtaegu olla nii varjamine kui avalikustamine. Me oleme Marani teadustöödest teada saanud, et loom on karjas elav olend; isegi kui loom ei ole karjaloom, on ta pärit kolooniast, kus hoolitsetakse järelkasvu eest.