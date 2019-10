Postimees Donbassis: rahulootuse asemel hoopis rohkem langenuid

Relvitu Ukraina armee ohvitser jälgib Stanõtsja Luganska kontrollpunktis, kuidas kohalikud elanikud ületavad ajutist silda, et pääseda Luganski oblasti separatistide kontrollitavale alale. Teisel pool paistvad sinised rajatised on juba separatistide omad. Sellelt neutraalses tsoonis asuvalt sillalt proovis ka Postimehe ajakirjanik separatistide poolele minna, aga ta aeti tagasi. FOTO: Jaanus Piirsalu

Separatistide kontrolli all olevast Donetskist 50 kilomeetrit lõunas teineteise kõrval asuvad Petrivski ja Bogdanivka küla on täielik Donbassi kolgas keset lõputuid põlde. Mõlemasse väiksesse külla on jäänud üksikud elanikud, enamik maju on maha jäetud ja lagunenud.

