Lesser: YPG ja PKK sidemete eitamine oli teesklus

Tõenäoliselt mõistsid ameeriklased ise ka, et neid ISISe-vastases võitluses aidanud kurdi rahukaitseüksuste (YPG) ja terroriorganisatsiooniks tunnistatud Kurdistani Töölispartei (PKK) vahel on tegelikult sidemed, ütleb Türgi-ekspert ja mõttekoja German Marshall Fund asepresident Ian Lesser.

​Millises seisus on Türgi ja USA suhted enne sellenädalast NATO kaitseministrite kohtumist?

Isegi enne kõige viimaseid sündmusi Süürias oli USA ja Türgi suhe pingeline. Mõlemalt poolelt oli kaalul palju küsimusi.

Ennekõike S-400 raketisüsteemi ostmine Venemaalt, aga ka muud: sanktsioonide küsimused, kahtlustused, et Türgi pank aitas Iraanil raha pesta. Türgil on oma probleemid seoses sellega, et 2015. aasta riigipöördekatse sepistamises kahtlustatud Fetüllah Gülen elab Pennsylvanias.

Terve rida küsimusi mõlemalt poolelt on viinud väga pingelise suhteni. USA ja Türgi suhted pole ka ajalooliselt olnud kerged: kunagi pole olnud kuldset aega, raskusi oli isegi parimal perioodil, mis võis jääda Bill Clintoni presidendiks oleku aega.

Neid väga keerulisi suhteid on hallanud väga kogenud professionaalid mõlemalt poolt. See pole sama, mis Türgi ja Euroopa suhe, kus kumbki teineteisest ei pääse, toimib see või mitte, sest nad on samas piirkonnas, neil on tihedad majandussidemed ja inimkontaktid.