Juhtkiri: lühikese pingi nuhtlus

Kert Kingo ja Jakko Väli skandaal paneb küsima: kuidas on EKRE-l igasuguste ametikohtade täitmine küll nõnda vaevaline?

Mõistagi pole seekordne lugu esimene, kus Kingo end just parimas valguses ei näidanud. Alustades juba sellest, kuidas väliskaubanduse eest vastutav minister kõigepealt teatas, et ei plaani lähetustes käia ning et inglise keelega polevat tal lood kõige paremad. Kui see võis veel minna isiksusliku omapära alla, siis nüüd oli asi põhimõttelist laadi, sest lausvalesid ei saa lubada endale isegi mitte poliitik.

Alles esmaspäeval kinnitas Kingo riigikogu saalis, et pole Väliga lepingut sõlminud ega plaaninudki teda enda nõunikuks palgata. Nagu töölepinguinfo kinnitab, oli see selge vale. Lisaks vassis Kingo nädalapäevad varem ametist lahkunud nõuniku Viive Aasma kohta.

Valitsusel jäigi seejärel üle juurelda, kui täis see karikas nüüd on. Eile õhtul selgus, et jookseb juba ämbrisse, kui tsiteerida Yana Toomi. Valetamist taunis nii Martin Helme kui ka peaminister Jüri Ratas. Rääkimata opositsioonist, kes ähvardas umbusaldamisega.

Kingo puhul on tegu EKRE-le sümptomaatilise probleemiga. Minister näitas oma põgusa ametiaja jooksul üles märkimisväärset asjatundmatust oma vastutusalal, sisuliselt keeldudes täitmast mandaati väliskaubanduse ja e-riigi arendajana. Kõige tipuks valetas korduvalt ja labaselt. Sellisel inimesel ei saanudki olla kohta Eesti Vabariigi valitsuses.

Jääb vaid küsida: kes tuleb asemele? Marti Kuusikuga läks teadupärast, nagu läks, ning Kingo leidmisele eelnes kõva töö. Kes üldse tahab kogu selle jama peale nüüd seda ametit pidada?

Tõe huvides tuleb tunnistada, et EKRE polegi nõrganärvilistele ning igaüht, kes erakonnaga liitub, tabavad avalikkuse eelarvamused. Endine Eesti Panga nõukogu liige Jaan Männik ütles mäletatavasti otse, et mõtles selle partei ridades riigikokku kandideerimise suhtes ringi seepärast, et tema täisealised lapsed hakkasid kuulma, kuidas nende isa rassistiks nimetati.

Ent Jakko Väli nõunikuks palkamine tundub isegi eelnevat silmas pidades liiga ilmse lati alt läbi jooksmisena. Eriti nüüd, pärast Välile saatuslikuks saanud vulgaarseid ühismeediakommentaare. Kuid ehk ongi selline tulemus ootuspärane, kui värbajaks on minister, kes poleks pidanud ka ise üleüldse ametisse pääsema? Halvad otsused astenduvad.

EKRE lühikest pinki näitab muuseas ka teine eileõhtune teade. Nimelt et justiitsminister Raivo Aeg ei esitagi Lavly Perlingut peaprokuröriks – mõistagi EKRE vastuseisu tõttu. Oleks viimastel aga kedagi asemele pakkuda...

Eeldades, et väliskaubanduse ja infotehnoloogia ministri portfell jääb ka edaspidi EKRE-le, tuleb järgmist kandidaati ilmselt oodata. Senise loogika järgi pole see keegi riigikogu fraktsioonist, sest ka seal on tarvis distsipliini hoida. Nõnda tuleb pilk suunata väljapoole, ehkki kõva veenmist vajab nüüd ilmselt iga vähegi arvestatav kandidaat.