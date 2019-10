Aeg ei paku Perlingut peaprokuröri kohale

Tellijale

Justiitsminister Raivo Aeg ei esita peaprokuröri kandidaadiks praegu seda ametit pidavat Lavly Perlingut. «Tänase seisuga tuleb öelda, et valitsuses ei ole tekkinud konsensuslikku arusaamist selles, et peaprokurörina jätkaks Lavly Perling. Valitsuse töökorralduslik positsioon on see, et otsused peavad langema konsensuslikult ja üldise heakskiidu alusel,» rääkis Aeg eile riigikogu infotunnis. «Nii et küllaltki tõenäoline on tõepoolest see, et pärast 31. oktoobrit Lavly Perling vähemalt mingi aeg peab jätkama peaprokuröri kohustes.»