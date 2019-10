Kõige kiirem sõiduk maa peal. Testid kiirusrekordi löömiseks käivad!

Tellijale

Alvordi kõrb Oregonis Põhja-Ameerikas teisipäeval, 27. augustil. Võidusõitja Jessi Combs, keda hüütakse maailma kiireimaks naiseks neljal rattal, sööstab sirgel läbi kõrbe. Jessi püüab teha midagi enneolematut. Ta on rekordsõidul, et püstitada naiste maismaa kiirusrekord. Ja siis. Tulekera. Kõik on läbi. Jessi Combs hukkub, üritades nihutada piire. Rekord jääb Kitty O’Neili nimele, kes 1976. aastal sõitis välja 512 miili tunnis (824 km/h). Jessi isiklikuks rekordiks jäi 398 miili tunnis (641 km/h) 2013. aastast.