Õhtud on siin pimedad ja ööd on mustad. Akna taga ulub tuul. Sooja pleedi all või kamin külje ligi – nii saab natuke hygge’t oma õhtutesse tuua. Aga kuidas oma hallidele ajurakkudele ja värvikirevale fantaasiailmale karmis sügisõhtus lohutustegevust anda?