Meeleavaldused Kataloonias. Kuidas need Barcelonas tegelikult välja nägid?

Pole piisavalt puure kõigile lindudele. See katalaani ütlemine võtab kokku Barcelona meeleavalduste mõtte. Tänavatele tulid nii koolilapsed, tudengid kui ka too vanataat, kes seisis õhtul üksinda tühjal platsil Barcelona katedraali lähedal, plakat kaelas.

Meeleavaldused Barcelonas algasid, kui Hispaania ülemkohus mõistis üheksale Kataloonia iseseisvuslasele 9–13-aastased vanglakaristused. See on inimlikult võttes kohutavalt ja ebaõiglaselt pikk karistus.

Barcelona meeleavaldustes on üldse palju ebaõiglust. Vaadake kas või rahvusvahelist telepilti põlevast linnast. Barcelona leekides! Ööst öösse. Tegelikult ei ole ju. Jah, öine märatsemine ja vägivald on fakt, aga see on vaid väike kild. Suurlinn elab oma elu. Pealegi, need pole esimesed ega viimased rahutused, mida Barcelona näeb; suurlinn teab, kuidas toimida.

Mu hotell on peaväljaku Plaça de Catalunya lähedal, aken ristmiku poole. Olukord, kus ööpimedusest on kuulda kiirabiautode lähenemist. Juhuslikult ristmikul foori taga oodanud kaks taksot sõidavad rohelisega ristmikule ja blokeerivad kumbki ristisuunalise liikluse. Et kiirabid saaksid turvaliselt punase fooritulega läbi sõita. Saavadki. Suurlinn teab, kuidas toime tulla.

Kohtun enne äralendu oma tuttava Victoriga. Ta ei ole katalaan. Usaldan Victori juttu. Järgmisest päevast töötab Victor terve nädalavahetuse Itaalia RAI võttegrupi fixer’ina. Ehk on see kohalik, kes aitab ajakirjanikud õigel ajal õigesse kohta. Victor lubab, et seab esikohale objektiivsuse, ja loodab, et seda teevad ka ajakirjanikud.