Kalev Stoicescu: Vene ja Türgi teineteisemõistmine

Tellijale

Venemaa president Vladimir Putin ja Türgi president Recep Tayyip Erdoğan sõlmisid 22. oktoobril Sotšis MRP-hõngulise teineteisemõistmise memorandumi, millega Süüria on sisuliselt kahe riigi vahel okupatsioonialadeks jagatud.

Juba memorandumi esimene punkt on väga huvitav: «Kokkuleppe pooled kinnitavad oma toetust Süüria poliitilisele ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning Türgi julgeoleku kindlustamisele.» See on mõistagi poliitilise kompromissi keel, milles Venemaa toonitab selle punkti esimest ning Türgi teist poolt. Samas, kuidas saab rääkida omavahel ära jagatud Süüria «ühtsusest» ja «terviklikkusest»? Mida tähendab Venemaa toetus Türgi «julgeoleku kindlustamisele»? See on ilmselt Türgile loa andmine tegutsemiseks oma äranägemise (vajaduste) järgi Põhja-Süüria «turvatsoonis», kuid kas see peab silmas ka suuri relvatehinguid?

Türgi on ostnud Venemaalt S-400 õhutõrjesüsteeme, mis on juba hakanud saabuma Anatooliasse ja mille tõttu USA on ta F-35 varghävitaja projektist välja heitnud. Venemaa on sellest indu saanud ja pakub nüüd Türgile agaralt ka SU-35 mitmeotstarbelisi lahingulennukeid (F-35 asemel). On selge, et Venemaa poolt relvastatud Türgi eemaldub NATOst mitte ainult poliitiliselt, vaid ka sõjaliselt, sest õhukaitse on NATO kõige tundlikum valdkond ning liikmesriikide ainuke integreeritud seire- ja tõrjesüsteem.