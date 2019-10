Eestlanna kosmiline tähelend

Tellijale

Arter tutvustas selle aasta augustis Talvi disainimaailma, kosmoserännakute tarbeks disainitud utoopilisi kostüüme. Nüüd on hulljulge algatus jõudnud esimeste nähtavate ja käega katsutavate tulemusteni: Londoni disainimuuseumis on avatud Anna Talvi kosmoserõivaste näitus «Moving to Mars», mis äratanud ka rahvusvahelise pressi tähelepanu.