Tellijale

Triin särtsub energiast ja emotsioonidest, teda saab sekundiga täis kui tahes suur saal. Samas on ta ise haldjalikult habras, lausa miniatuurne. «Kogu aeg imestatakse, et mismoodi sa ooperilaulja saad olla, ise nii peenike,» naerab Triin. «Kuid suur hääl ei pea tulema suurest kehast, see pole absoluutselt nii.»

Triini energia täidab ka suurimad saalid. Samas on ta ise haldjalikult habras, lausa miniatuurne. «Kogu aeg imestatakse, et mismoodi sa ooperilaulja saad olla, ise nii peenike,» naerab Triin. «Kuid suur hääl ei pea tulema suurest kehast, see pole absoluutselt nii.» FOTO: Eero Vabamägi

Ajad, mil ooperilaval paksukesed ilma tegid, on ümber. Ooperilauljad teevad maovähendusoperatsioone, et mitte tööst ilma jääda ja peaosades usutavana mõjuda. «Kui solist ei vasta füüsiliselt rollile on publikul seda väga raske uskuda,» selgitab Anna. «Varem piisas sellest, et solist seisis ja vaid markeeris emotsioone nappide liigutustega. Praegu ootab publik, et sa elaksid neid emotsioone nii võimsalt, et täielikult kaoks sein lava ja saali vahel. Just see on Triini ainulaadne trump, ta suudab inimesed jäägitult kaasa tõmmata.»