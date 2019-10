Ka surnud kass õpetab maailma mõistma

Tellijale

Kui laps end vigastab ja verd nähes nutma hakkab, ei torma ma haavale plaastrit panema, et verd ja haava lapse pilgu eest peita. Selle asemel oleme koos vaadanud videot haava paranemisest, olen selgitanud neile fibriini ja trombotsüütide funktsioone. Ja seda, et parim ravi marrastusele on vee ja seebiga pesemine, sest see loob ebasoodsad tingimused bakteritele.