Kaur Kender: videomäng on globaalne kunst

Tellijale

See rong on juba läinud. Riiklik tugistruktuur, rääkimata siis üldisest mõistmisest või toetavast haridussüsteemist, on võrreldes teiste riikidega mitmeid aastaid maas. Lihtsam on minna Soome tööle. Jah, mitte ainult ehitajaks, vaid ka mänge tegema.