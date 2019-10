Olematu linna meister lendab tänavale. Tükid taga!

Tellijale

Kastidega koos toodi ka meister Fjodor Šantsõn, kes juba veerand sajandit on töötanud maketi kallal, mis peaks näitama, milline oli see Põhjamaade barokipärliks nimetatud Narva linn enne seda, kui Nõukogude õhuvägi selle 6. ja 7. märtsil 1944 maatasa tegi. Ta räägib Arterile, kuidas selle maketi käsi aastate jooksul on käinud ja mis siis nüüd lahti.