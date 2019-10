Hispaania endise diktaatori kindral Francisco Franco säilmed kaevati eile välja Madridi lähedal Langenute orus asuvast mausoleumist, et matta need ümber perekonna hauakambrisse pealinnast umbes 20 kilomeetri kaugusel Mingorrubio El Pardo kalmistul. Samasse on maetud ka kindrali abikaasa.