Maasikavaht merel

Merendusajaloost on teada, et esimesed naised pääsesid suurte laevade peale tööle nii, et pidid end meesteks maskeerima. Merele kippusid need kanged naised eri põhjustel – kes tahtis olla armastatu lähedal, kes sõjalaeval isamaad teenida, kes põnevas ja erutavas ümbruses viibida. Admiral Bellingshauseni pootsman Maris Pruuli räägib oma loo.