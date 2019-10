Legend püüab eelmise aasta vägitegu korrata

Tellijale

Siiski pidi ta tol korral leppima kokkuvõttes viienda kohaga. Kataloonias oli seis hoopis teine. Pärast Ott Tänaku Toyota Yarise rehvipurunemist tundis prantslane üha enam, et on võimeline heitlema võidu eest, ning viimasel päeval võttiski ta liidriohjad ja sai karjääri 79 rallivõidu.

«Ma ei uskunud, et MM-sarja naastes suudan üldse veel kunagi võita. Tundsin, et poodiumikoht mõnelt rallilt on võimalik, kuid ka selleks peaksid mitmed asjad minu kasuks langema. Nii ka läks, sest Tänak oli kindlasti nädalavahetuse kiireim piloot, kuid tema rehvipurunemine andis meile võimaluse, mille me õige rehvivalikuga ära kasutasime. Igal juhul taas üle kuue aasta võita oli imeline tunne,» rääkis mulluse Kataloonia ralli järel Loeb.