Jaaganti poliitikaradar. «Äraostetavad! Valetajad! Lühinägelikud!»

Ammu pole olnud nädalat, kus poliitika näitab avalikkusele kõiki oma halbu külgi ühekorraga. Kui aeg-ajalt pärast pikemat ajavahemikku hakkab juba tunduma, et võib-olla teevad teravmeelitsejad poliitikutele liiga, kui süüdistavad neid valetamises, äraostetavuses, katteta lubaduste andmises ja pika plaani asemel lühiajalisele kasule mõtlemises, siis on vaja vaid mõnd päeva, et saada kinnitust: jah, nii see kahjuks aeg-ajalt ikkagi on. See nädal lihtsalt kubises näidetest, nii et alustame kuskilt keskelt.

ROHTUDE PEALT MAHA

Pikki aastaid on ette valmistatud apteegireformi, millega apteegid peaksid minema proviisorite omandusse. Reform on saanud hulga kriitikat, aga leidnud ka palju poolehoidjaid, sest see on tõsine katse lammutada ravimifirmade ülevõimu turul. Nüüd, sisuliselt viimasel minutil, on üsna väike ring koalitsioonipoliitikuid leidnud, et reformile tuleb siiski pidurit tõmmata ja asuda asja uuesti arutama.

Miks see oluline on? Ravimiäri on hiiglaslik, nii mahult kui kasumitelt. Eesti üks rikkamaid ja mõjuvõimsamaid ettevõtjaid Margus Linnamäe on oma ärivõrgu üles ehitanud just ravimiäri toel. Sisuliselt kontrollib ta poolt nii ravimite hulgi- kui jaeärist. Kokkuvõtteks: ravimiäri on lihtsalt väga suur bisnis, kus on suured huvid ja suur raha. Teiselt poolt on ravimite kättesaadavus jõukohase hinnaga inimestele eluliselt oluline.

Kellele poliitikute otsus kasulik on? Kindlasti on see kasulik ärimeestele. Seni on kasutatud kõiksugu võtteid, et apteegid oleks hulgimüüjate kontrolli all ja turg nii suletud kui võimalik. Töös olnud reform ähvardas seda osaliselt lõhkuda. Ka ravimiärimehed olid juba peaaegu valmis, et reform tuleb, ning leiutasid juba viise, kuidas uuest olukorrast maksimaalselt kasu lõigata. Samal ajal töötati kõigi võimalustega, mis aitaksid reformi kraavi lükata.

Mis siis juhtus? Ongi keeruline aru saada, sest on ainult vihjed ja kaudsed viited. Aga ka mõned faktid. Näiteks leidis Margus Linnamäe äripartner Ivar Vendelin mõne kuu eest, et on mõistlik teha tema enda sõnul emotsiooniotsus ning kanda valitsust juhtivale ja kohtuasjade tõttu rahalises kitsikuses olevale Keskerakonnale annetusena 100 000 eurot. Täiesti seaduslik annetus. Aga nüüd on järsku selle partei juhitud koalitsioon leidnud, et apteegireformi peab ikkagi natuke enne jõustumist uuesti lahti kiskuma. Juhus? Või juba enne valimisi poliitikute ja ärimeeste poolt kokku lepitud ja läbi räägitud? Julgemate teooriate järgi olid juba selle koalitsiooni sünnitunnistusel kirjas otsused, mida praegu tehakse.

Pole saladus, et ammusest ajast Isamaa erakonda kuuluv Linnamäe on läbi aastate toetanud oma koduerakonda suurte summadega. Ka see on täiesti seaduslik. Küsimus on, kas need annetused mõjutavad otseselt poliitikute otsuseid.

Aga sisulised põhjendused? Need poliitikud, kes apteegireformi ülevaatamist toetavad – keda pole palju –, leiavad, et reformi senine kulg on näidanud, et ravimite kättesaadavus võib ohtu sattuda. Nii proviisorid kui ka osa koalitsioonipoliitikuid seda arvamust ei jaga.

Mis edasi saab? Kas keegi tõesti usub, et reform võeti viimasel hetkel käigust maha selleks, et mõne kuu pikkuse arutelu järel jõuda selgusele: tõesti, senine variant oli parim ja läheme edasi nii, nagu varem plaanis oli? On selge, et apteegireform tehakse ringi. Küsimus on, kui suures mahus, kelle huvidest lähtuvalt ja kui avatult neid otsuseid julgetakse avalikkusele selgitada. Kõrvaltvaatajatele on poliitikutel järjest raskem selgitada, et nende tegevus ei lähtu ärimeeste huvidest ning otsustel ei ole hinda.

VALE VIIS MINISTRI

Nüüd juba endine IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo puikles kõvasti vastu, kuid parlamendi ees valetamisest ennast välja ei keerutanud. Mulle on öeldud, et Kingo oli juba enne seda juhtumit end ka koduerakonnas üsna suurde ebasoosingusse mänginud ning temaga ei oldud kuigi rahul.

Mis juhtus? Minister ütles parlamendis, et pole plaaninud palgata endale nõunikuks Jakko Väli, pole temaga kohtunud ja Väli pole sekunditki tema nõunik olnud. Mis oli vale, nagu selgus Kingo soovil sõlmitud töölepingust. Ongi kõik.

Mis edasi? EKRE peab leidma kiiresti uue inimese kohale, kus juba kaks EKRE poliitikut on enne teda välja vahetatud. Juba Kingo oli EKRE valik number kaks pärast vägivallatsemise skandaali langenud Martti Kuusikut. Nüüd on vaja leida jälle uus inimene. Ja Jüri Ratas – meeldib talle see kandidaat või mitte – peab temaga jälle minema president Kersti Kaljulaidi juurde. Kaljulaid ja Ratas pole niigi kuigi heas läbisaamises ja vaevalt et president selgi korral jätab kasutamata võimaluse anda toimunule avalikult oma hinnangu.