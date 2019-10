Tellijale

EKRE ei jõudnud eile pärast mitmetunnist arutelu seisukohale, kellest võiks saada valetamise tõttu ametist lahkuva Kert Kingo mantlipärija väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohal. Kui päeval oli erakonna esimees Mart Helme avaldanud, et kandidaate on kolm, siis erakonna juhatuse kokkusaamine tõi neid juurdegi.

«Juhatuse liikmed pakkusid omapoolseid kandidaate lisaks. Nüüd on vaja nendega ühendust võtta, vaadata, kas nendega keemia klapib, kas visioonid klapivad. Selles mõttes oli üllatus meeldiv,» rääkis Mart Helme eile õhtul. Küsimusele, kas kõik kandidaadid on EKRE liikmed, vastas Helme, et enamik, aga mitte kõik.