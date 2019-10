Vikerkaar loeb. Nii ahnelt tühjendan...

"Tuul" on hea pealkiri – istutab Maarja Kangro kuuenda luulekogu otse eesti klassikasse: Suitsu, Vaarandi, Luige jt ritta. Juba Jaan Bergmann ütles, et luule on nagu tuul. Vanasti märkis tuul midagi uut, värskendavat ja vabastavat. Seevastu Kangro raamatus tähendab see tühja muutlikkust, mis midagi ei muuda või muudab ainult vähe. Nagu on laulnud psalmist: "Ainult tuuleõhk on inimlapsed, paljas vale on mehepojad; kaalule pandult on nemad kõik ühtekokku kergemad kui tuuleõhk."